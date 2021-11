Législatives 2017. Législatives 2017, Seine-Maritime, 5e circonscription : Myriam Mulot, France insoumise (FI)

Myriam Mulot est née le 15 mars 1974 à Rouen et habite à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime). Elle est mariée et directrice adjointe de restauration universitaire. Elle est maire adjointe aux affaires sociales, à la jeunesse, au sport, et à l'état civil à Notre-Dame-de-Bondeville et vice-présidente du CCAS. Elle était auparavant maire adjointe aux affaires scolaires, à la restauration et à la sécurité. Myriam Mulot est sans étiquette dans sa mairie. Elle se présente à cette élection avec la France insoumise, le Parti communiste et le Front de gauche.