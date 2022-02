Après les lignes TGV, appel à la grève de la nprésentation des titres de transports dans les TER !

L'association d'usagers mécontents de la dégradation des services de la SNCF, appelle à partir de ce lundi matin, à une grève nationale de présentation des billets dans les TER, après un mouvement similaire ces deux dernières semaines sur les lignes TGV, entre Le Mans et Paris notamment... l?association basée au Mans a collecté plus de 10 000 signatures sur la pétition lancée début janvier contre les pannes et retards quasi quotidiens des trains.... Des abonnés du TGV ont été indemnisés et pris en compte dans leurs différentes demandes .

