Grève à la SNCF : toutes les prévisions de trafic en Basse-Normandie

Le mouvement de grève démarrera ce mercredi 24 octobre à 19h et se poursuivra jusqu'à vendredi 26 octobre à 8h.

La SNCF prévoit :

- Paris-Granville : 2 trains aller et 2 trains dans le sens Granville-Paris (les prévisions complètes dans le pdf n°1)

- Paris-Cherbourg : 5 trains aller et 5 trains dans le sens Cherbourg-Paris (les prévisions complètes dans le pdf n°2)

- Paris-Deauville-Dives : 1 train entre Paris et Deauville et aucun jusqu'à Dives. Et 1 train au départ de Deauville, mais aucun depuis Dives (les prévisions complètes dans le pdf n°3).

- Caen-Rennes : aucun train ne ralliera Caen à Rennes quel que soit le sens de circulation. Des cars de subistution seront mis en place notamment entre Granville et Coutances et entre Granville et Lison. Quelques trains circuleront entre Lison et Caen et entre Caen et Saint-Lô et entre Caen et Coutances (les prévisions complètes dans le pdf n°4).

- Caen-Rouen : il faudra compter sur un train le matin et un le soir dans les deux sens de circulation entre Caen et Rouen (les prévisions complètes dans le pdf n°5).