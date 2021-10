Caen. Homophobie : la Normandie touchée par la hausse d'actes malveillants

Après deux années année de baisse, l'antenne spécialisée SOS Homophobie a vu le nombre de témoignages d'actes ou de propos homophobes recueillis, augmenter de 19,5 % au niveau national. 1 575 témoignages allant dans ce sens ont été enregistrés en 2016, contre 1 300 en 2015, et c'est à noter, près de 3 500 en 2013. Les personnes trans sont parmi les premières victimes de cette hausse : +76% de témoignages recueillis sur un an.

La Seine-Maritime plus touchée

La Normandie n'est pas en reste dans ce rapport 2017, avec une quarantaine de faits signalés, dont la majorité ont été enregistrés en Seine-Maritime. Ce département recueille à lui seul plus de la moitié des actes homophobes signalés dans la région.

Le rapport précise que cette augmentation constatée ne signifie pas forcément qu'il y a une augmentation des actes homophobes, mais bien de signalisations d'actes via la plateforme SOS Homophobie. En juillet 2016, SOS Homophobie a ouvert sa 18e délégation régionale à Rouen. Une antenne locale qui peut expliquer à elle seule un plus grand nombre de cas signalés dans le département de la Seine-Maritime quand dans le reste de la Normandie. La Seine-Maritime fait partie des 13 départements où 20 cas et plus ont été signalés.

