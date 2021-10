Hors Normandie. Vos sorties club ce samedi 20 mai en Normandie

MANCHE

A l'Apocalypse new à Hambye dès 20h, repas caritatif en faveur de Léo jeune autiste de 5 ans. Un repas couscous ou assiette anglaise vous est proposé pour 15 € avant de passer la nuit avec DJ Kodh.

Au Kissing Club à Barneville-Carteret c'est la kiss me or nothing ce dimanche 21 mai 2017 avec entrée gratuite.

Au New Dream à Vaudrimesnil passez des années 80 à nos jours toute la soirée.

L'Echo du Lac à Torigny-les-villes c'est la nuit des célibataires.

CALVADOS

Les célibataires également à l'honneur à l'Ambassade club à Bretteville l'Orgeuilleuse.

Au Seven à Deauville DJ Lorio aux platines.

ORNE

Au Lounge café au casino de Bagnoles de l'Orne c'est Dance Party comme tous les samedis à partir de 21h30.