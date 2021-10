Hors Normandie. Vos sorties club ce samedi 13 en Normandie

MANCHE

Ambiance sexy à l'Apocalypse new à Hambye avec de nombreux cadeaux coquins.

Au Kissing Club à Barneville-Carteret c'est nuit blanche avec pleins de cadeaux.

C'est la geek party au New Dream à Vaudrimesnil avec caméras go pro et pleins de cadeaux offerts dans le courant de la nuit.

L'Echo du Lac à Torigny-les-villes c'est Spring Break Party avec DJ Thomas Ribbiera.

CALVADOS

A l'Ambassade club à Bretteville l'Orgeuilleuse c'est soirée Haribo avec DJ Dom K aux platines.

Retrouvez Corentin G en mix au Seven à Deauville.

ORNE

Au Lounge café au casino de Bagnoles de l'Orne c'est Dance Party comme tous les samedis à partir de 21h30.