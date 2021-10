Hors Normandie. Festival Rush à Rouen sur la thématique de l'exil dès le 19 mai

Le Rush revient en 2017 à Rouen avec comme thématique l'exil, et comme marraine la chanteuse franco marocaine Hindi Zahra, première tête d'affiche du festival: c'est elle qui va donner le ton à cette édition 2017, avec pour ambition de faire rayonner les musiques du monde.

Tous les genres seront présents: du rap avec Kery James, du reggae mythique avec Toots And The Maytals, du hip-hop sensible avec le slam de Demi Portion, du fuzz jazz électronique avec Bachar Mar-Khalifé ou encore du funk jazz avec la fanfare de Nouvelle Orléans Hot 8 Brass Band. De Beyrouth à Paris, des fous aux "hommes de raison".

Le festival Rush, du 19 au 21 mai 2017 sur la presqu'île Rollet, à Rouen. Un événement gratuit.

Jean-Christophe Aplincourt directeur du 106 à Rouen au micro Tendance Ouest de Wilfried.