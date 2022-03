Hors Normandie. L'Agenda en Normandie: lundi 6 mars 2017

MANCHE

Dimanche 12 mars 2017, l'Amicale Sportive du Bowling Cherbourg vous propose sa 5e édition du Trail de la CUC. Départs-arrivées au Bowling de Cherbourg. Choisissez parmi le Strike de 25 km avec un départ ou le Spare de 12.2 km avec départ à 10h15. Inscriptions par courrier ou mail jusqu'à ce jeudi 9 mars 2017.

Dimanche 12 mars 2017, a l'occasion de la journée internationale de la femme, La salle de sport K.oaching organise une journée "Fitness party" pour les femmes de 10h30 à 16h30 à Villedieu-les-Poêles. Au programme : aéroboxe avec Dany, dance party avec, step débutant avec Mc, step initié avec Bruno et zumba / djembel avec Dany et Mc. Places limitées, inscriptions obligatoires au 02 33 60 53 35.

CALVADOS

Du Handball ce vendredi 10 mars 2017 dès 20h. Pour cette nouvelle journée de Proligue, les Vikings du Caen Handball accueillent l'équipe de Billère avant de recevoir l'équipe de Valence le 24 mars 2017. Rendez-vous au Palais des Sports de Caen, plus d'infos sur caenhandball.fr.

Du horseball samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 au Pôle international du cheval à Saint-Arnoult. Les équipes en compétition pour le championnat Pro Elite : Aramon, Bellegarde, Ouest Lyon, Coutainville Izzea, Angers, Chambly, Bordeaux, Lille HEM, Rouen et Paris Mash. Les équipes en compétition pour le championnat Pro Elite Féminin : Montpellier, Nancy Lorraine, OGC Horse Ball, Chambly, Coutainville Agrial, Auxerre Vieux Champs, Meurchin et Bordeaux Blanquefort. Plus d'infos sur : pole-international-cheval.com.

ORNE

L'exposition de septembre en Domfrontais : Histoires d'écoles se prolonge à l'Office de Tourisme. Tout l'hiver, vous pourrez apprécier les photos de classes de St Gilles, Rouellé, la Haute Chapelle, Avrilly et St Brice, de 1924 à 1999. Aidez-les à retrouver les élèves sur les photos en inscrivant les noms sur les feuilles prévues à cet effet.

Dans la continuité de la boutique, découvrez cette magnifique exposition en accès libre qui s'inspire des icônes d'applications pour smartphone à la Manufacture Bohin de Saint-Sulpice-sur-Risles. Ces patchworks ont été réalisés dans le cadre d'un concours de l'International Quilt Association. Animation ludique : Venez imaginer quelles fonctionnalités peuvent bien se cacher derrière ces icônes jusqu'au 23 mars 2017.