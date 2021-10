Caen. Législatives dans le Calvados. La République En Marche se déchire dans la deuxième circonscription

Le changement de nom de la page Facebook de Jérôme Hommais, militant En Marche dans le Calvados, n'est pas passé inaperçu, vendredi 12 mai 2017. Son nom, désormais ? "Jérôme Hommais, votre député 2017 sur la 2ème circonscription du Calvados". Or sur cette circonscription, l'ex-juge anticorruption, Eric Halphen, a déjà été désigné par la commission d'investiture de la République En Marche, comme étant le candidat de la majorité présidentielle pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochains.

Un "marcheur vrai" contre un "marcheur-sauteur"

Une candidature considérée comme un parachutage pour Jérôme Hommais. "Pour moi, un parachutage, c'est digne d'une époque qui semblait être révolue. Je reste profondément engagé dans ce mouvement qui me correspond. Aujourd'hui, je dirais qu'on a un marcheur, un vrai, un enfant du cru et puis on a un marcheur-sauteur qui saute avec son parachute et qui arrive là où ça semble sympathique d'arriver. Ce sont deux conceptions différentes, maintenant aux électeurs de trancher."

Un candidat indépendant ?

Le dépôt légal des candidatures pour les élections législatives court jusqu'au 19 mai et Jérôme Hommais espère que la commission nationale d'investiture "rétablisse la situation" pour être un candidat En Marche, "sinon je serai un candidat indépendant, un candidat du territoire".

