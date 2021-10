Cherbourg. Législatives : à Cherbourg, Sonia Krimi candidate à l'investiture En Marche

Sonia Krimi, docteur en gestion et consultante en entreprise, est candidate à l'investiture En Marche sur la 4e circonscription de la Manche, celle de Cherbourg/La Hague.

Cette normande d'adoption "défendra les dossiers du Nord-Cotentin dans un esprit de renouvellement, de rassemblement et d'ouverture", indique le comité local du mouvement d'Emmanuel Macron, qui revendique 200 adhérents.

Déjà huit candidats

Parmi les priorités de la candidate, l'économie et l'emploi, l'agriculture et la pêche, mais aussi l'éducation et la jeunesse. Deux permanences seront ouvertes prochainement sur la circonscription.

Les investitures officielles de La République En Marche devraient être dévoilées en fin de semaine.

Sonia Krimi est la huitième candidate sur la circonscription de Cherbourg, après Arnaud Catherine (PS), Sophie Guyon (LR), Jean-Jacques Noël (FN), Valérie Varenne (La Gauche Debout), Yvonne Pecoraro (France Insoumise), Jean-Sébastien Hederer (EELV) et Marc Blin (UPR).

