Accident de la route samedi en Guinée: au moins 21 morts

Le minibus, bondé, a été écrasé par le camion, dont la benne était remplie de sable au moment de l'accident, près de cette ville située à environ 50 km de Conakry, selon un journaliste de l'AFP et des témoins. Samedi, la gendarmerie avait annoncé à l'AFP une dizaine de morts.

"Le bilan de l'accident mortel survenu samedi près de Dubréka est d'au moins 21 morts, dont douze femmes", a déclaré le directeur central de la police routière, le commissaire Babacar Sarr, faisant également état de 33 blessés.

Le commissaire Sarr a expliqué que le minibus était "bondé", avec des passagers jusque "sur le porte-bagages". Ces voyageurs se rendaient à un mariage à Fria (environ 150 km au nord de Conakry).

Le chauffeur du minibus "a effectué un dépassement dangereux près de Dubréka", son véhicule "s'est retrouvé nez-à-nez avec un camion qui transportait du sable et le pire s'est produit", a-t-il précisé.

Le même décompte de morts a été établi par le secrétaire général du Syndicat des transporteurs de la région, Balaké Diallo, joint au téléphone par l'AFP.

"Le bilan s'est malheureusement alourdi dans la nuit. Au-delà de la dizaine de morts sur le lieu de l'accident, nous avons enregistré d'autres cas de décès parmi les blessés, portant le nombre à 21 morts actuellement", a affirmé M. Diallo.

Il a précisé ne pas être en mesure d'indiquer le nombre de blessés, qui ont été évacués dans divers hôpitaux à Dubréka et Conakry.

Le directeur de l'hôpital de Dubréka, le Dr Sékouba Bakayoko, a indiqué à la radio nationale que son établissement avait accueilli plusieurs blessés graves, parmi lesquels "il y a assez de trauma, des cas de fracture graves".

Dans un communiqué diffusé samedi soir, le gouvernement guinéen s'était ému de l'accident, sans fournir de bilan.

"Le gouvernement a appris, avec une vive émotion et une profonde affliction, l'accident de circulation survenu ce samedi 66 mai dans la préfecture de Dubréka et qui a provoqué de nombreuses pertes en vies humaines et des blessés", indiquait-il.

"Les autorités compétentes, à cet effet, mènent des investigations dans le but d'élucider les circonstances de cet accident et situer les responsabilités", affirmait-il.

Il a également "rappelé à tous les usagers de la route l'impérieuse nécessité d'observer les règles élémentaires de sécurité routière".

Des accidents de la route meurtriers surviennent souvent en Guinée et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules, et à l'imprudence des conducteurs.

A LIRE AUSSI.

La Gambie attend le départ effectif en exil de Yahya Jammeh

Carambolage en Vendée : au moins 5 morts et de nombreux blessés

Afghanistan: près de 50 morts dans une série d'attentats

Collision ferroviaire en Iran: 44 morts, plus de 80 blessés

Le pic de froid à l'origine de nombreux accidents