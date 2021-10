Fresney-le-Puceux. Près de Caen, Stéphane Ferandin continue de développer sa micro-brasserie

Dans ses cuves coule la Fresneysie. Depuis un peu plus d'un an, en janvier 2016, Stéphane Férandin a créé sa microbrasserie à Fresney-le-Puceux (Calvados). Avec l'aide de sa compagne, ils ont aménagé le garage de leur maison pour installer tout le matériel. "J'ai trois cuves pour brasser, plus une cuve de fermentation et une cuve pour la conservation", explique le brasseur. Deux types de bières en sont déjà sortis : une ambrée et une blonde. Une troisième est en préparation, une blanche, et devrait être sur les marchés de Caen et en vente directe d'ici le mois de juin. "Il s'agit d'une bière artisanale non filtrée, non pasteurisée avec de l'orge qui provient de France et de l'agriculture biologique".

Zéro salaire

Stéphane Férandin produit un brassin de 500 litres toutes les trois semaines. "C'est un rythme assez léger. Pour l'instant je prends mon temps aussi parce que je ne peux pas énormément fournir". En effet, le brasseur ne se verse toujours pas de salaire "mais grâce à mes ventes j'arrive à payer mon crédit et mes matières premières". Et les bénéfices sont immédiatement investis. "C'est un peu long au début mais c'est comme ça que ça fonctionne".

Avec ses cuves, Stéphane Férandin peut monter sa production jusqu'à 200 hectolitres par an, objectif qu'il espère atteindre dans quelques années. En attendant, ses bières sont à vendre directement dans sa microbrasserie et sur les marchés de Caen, le vendredi et le dimanche.

Pratique. La Fresneysie, 2 hameau La Place à Fresney-Le-Puceux. Vente le vendredi après-midi.