Caen. A Caen, il lave votre voiture sans eau

Avec son noeud papillon vert et ses chiffons en microfibre de la même couleur, Martin Marie, jeune Caennais (Calvados) de 22 ans, a misé sur l'écologie pour son entreprise créée il y a trois mois. "Opératon Laveur", c'est son nom. Le principe ? Le jeune homme lave des voitures sans utiliser d'eau. Uniquement des produits biodégradables. "Ce sont des produits français, achetés en France. Ils sont assez puissants mais non toxiques pour désincruster la saleté".

L'équivalent d'un verre d'eau

Simplement muni d'une dizaine de produits et d'un aspirateur, pour l'intérieur des voitures, Martin Marie se déplace directement chez les particuliers, les entreprises et même chez les concessionnaires. "C'est vraiment un gros avantage. Les particuliers ne déplacent pas leur voiture, elle reste garée chez eux. C'est aussi un gage de sécurité". Pour un lavage, l'entrepreneur a besoin entre une et deux heures. "Selon la saleté de la voiture, j'utilise des produits lustrant et désincrustant et la voiture peut rester globalement propre jusqu'à deux mois".

Un lavage aux rouleaux consomme en moyenne 200L d'eau. Martin Marie a, lui, besoin de l'équivalent d'un verre d'eau pour laver une voiture.

Pratique. Pour un lavage complet, comptez entre 50 et 65€