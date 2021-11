Notre-Dame-de-Gravenchon. On va produire de l'hydrogène écolo en Normandie

Ce sera une première mondiale, sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine, près du Havre (Seine-Maritime) : la construction et l'exploitation d'une usine de production massive d'hydrogène, par électrolyse de l'eau, nommée H2V Product. Une méthode dite "propre", à l'inverse du procédé traditionnel. L'hydrogène est actuellement tiré chimiquement du pétrole. L'hydrogène sera ensuite mélangé avec du CO2 pour le transformer en biogaz. Le CO2 proviendra de l'usine voisine Air Liquide. H2V Product veut être le plus propre possible et demandera même une certification à Erdf pour lui fournir une électricité certifiée, provenant de l'éolien, du photovoltaïque ou encore des barrages.

Un projet à 450 millions d'euros

H2V Product est l'idée de deux personnes : Lucien Mallet, ingénieur des mines et développeur industriel et Alain Samson, le patron des transports Malherbe à Caen (Calvados). Ce dernier va investir dans l'usine 450 millions d'euros. Si le projet est un investissement privé, il est toutefois soutenu par la région Normandie et l'agglomération Caux Vallée de Seine, via leurs agences de développement économique.

180 emplois à la clé

Mardi 6 juin 2017, 27 hectares ont été cédé sur la ZA de Port-Jérôme. L'usine devrait fonctionner pour 2022 et employer 180 personnes. H2V Product prévoit également de fabriquer la même usine à Dunkerque (Nord). Au total, elle souhaiterait créer sept usines sur l'ensemble de la France.

