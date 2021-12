Étrange ambiance dans les services de France 3 Normandie à Caen (Calvados), mercredi 7 juin 2017. 18 des 19 journalistes de la rédaction étaient en grève, suivis par 60 % du personnel en charge de la technique. Les auditeurs ont ainsi été privés de leur journal du midi et du soir. Dans les bureaux du Havre et de Rouen (Seine-Maritime), une grande partie des salariés est également restée à l'arrêt, à l'image des six cadres techniques en grève dans la capitale normande. Une première.

Des mutualisations dénoncées

"Nous faisons face à des mutualisations de plus en plus importantes, notamment celles qui sont annoncées pour cet été, explique Catherine Gauberti, déléguée syndicale CGT France 3 ex-Basse-Normandie. L'idée de la direction est d'étendre les six week-ends qui sont mutualisés, non plus seulement au samedi et au dimanche, mais aussi au vendredi." L'édition de la locale Baie de Seine serait ainsi supprimée un jour par semaine. Les rédactions dénoncent un "problème majeur", avec la présence de plus en plus importante d'un journal global pour l'ensemble de l'actualité régionale, "s'éloignant de la proximité que le téléspectateur est en droit d'attendre d'un service public". Pour Catherine Gauberti, il en va de la préservation de cette proximité :

Catherine Gauberti, déléguée syndicale CGT France 3 ex-Basse-Normandie Impossible de lire le son.

Les représentants syndicaux dénoncent également le recours à des sous-traitants pour alimenter les contenus. C'est en partie le cas pour l'émission "9h50 le matin en Normandie", passée de 26 à 52 minutes. "C'est d'autant plus mal vécu que le sous-traitant est venu s'installer dans nos locaux, travailler avec notre matériel pour fabriquer l'émission, avec une qualité qui n'est pas au rendez-vous, n'honorant pas celle à laquelle tient le personnel de Caen".

• Lire aussi. Malika Ménard débarque sur France 3 Normandie



Les programmes ont repris leur libre cours jeudi 8 juin. Aucun préavis de grève n'a été déposé pour l'instant pour les semaines à venir.

A LIRE AUSSI.

Audiences télé: M6 et la TNT progressent au détriment de TF1 et France 2

Soignants et travailleurs sociaux appelés à faire grève

Whirlpool: fin de la grève après un accord trouvé avec la direction