Des menus bio et du terroir dans les cantines des lycées d'Alençon ce midi

Tartine normande.. cabillaud sauce camembert... crumble aux pommes caramélisées....

Des menus bio et du terroir dans toutes les cantines des lycées d?Alençon seront servis ce midi aux élèves.... une initiative des deux chefs cuisiniers des lycées Alain et Margueritte de Navarre pour faire découvrir la richesse des saveurs des produits locaux... le lycée agricole de Sées fourni par exemple des pommes et jus de pommes bio !

