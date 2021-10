Le château privé du Taillis à Duclair (Seine-Maritime) accueille depuis de nombreuses années des commémorations militaires pour le 8 mai 1945. Nicolas Navarro, propriétaire du château, raconte cet événement.

Que peut-on voir du château à l'occasion des commémorations?

"Le parc est ouvert au public librement de mai à septembre et l'intérieur du château est visible lors d'événements spéciaux comme les rendez-vous au jardin, les murder party, les journées du patrimoine ou les visites privées que nous venons d'inaugurer avec l'office du tourisme.

Les commémorations du 8 mai constituent l'événement majeur de l'année. À cette occasion, un campement militaire s'installe sur nos pelouses, la maison du châtelain devient un hôpital militaire, la grange est un poste français de défense passive et l'orangerie un poste avancé pour les troupes écossaises. Cet événement qui est aujourd'hui reconnu au niveau national se distingue des autres reconstitutions car le château offre un cadre authentique."

Quelles seront les animations proposées?

"Nous sélectionnons les meilleures troupes de reconstitution: certaines viennent de Belgique, de Suisse ou du sud de la France. Et nous battons cette année notre record avec près de 400 participants prévus.

Nous faisons de cet événement un ensemble cohérent et de qualité. Il ne s'agit pas de documentaire, ni même d'un musée de plein air mais davantage d'histoire vivante. Pour la première fois, nous accueillons un char américain, un M24 Chaffee. C'est un véritable défi car notre parc à l'anglaise est classé monument historique depuis 1961.

C'est donc dans l'enclos des ânes que nous avons creusé des tranchées pour une démonstration militaire. Les troupes alliées y affronteront des Allemands: on pourra voir des véhicules en démonstration, des explosions grâce à nos artificiers et des tirs à blanc mais on pourra aussi croiser des marins, des religieux, des gendarmes, des infirmières et des auxiliaires en tenues authentiques.

Une exposition de modèle réduit, des ventes de livres et de matériels de l'époque compléteront ces démonstrations ainsi qu'une exposition photographique sur la femme pendant la guerre. Grâce aux stands de restauration, il sera possible d'y passer toute la journée."

Le château a-t-il été réquisitionné par les Allemands pendant la guerre?

"À cette époque, les propriétaires du château, la famille Borde, étaient des armateurs, fondateurs de l'Union Normande, une grande compagnie fluviale. Ils avaient une flotte de 80 bateaux et ont envoyé ces bateaux en Bretagne pendant l'exode.

À l'arrivée des Allemands, des troupes se sont momentanément installées au château pour y dormir. Mais il était trop excentré et n'a pas été réquisitionné, d'autant plus qu'il manquait de confort: pas d'électricité, pas de ligne téléphonique et pas de chauffage.

Au moment de la débâcle, quand les Allemands sont parvenus à franchir la Seine avec des radeaux de fortune - les ponts et les bacs ayant été détruits - les Allemands ont installé au château un hôpital de campagne pour quelques jours. Le château a par chance été épargné par les bombardements."

Pourquoi alors avoir choisi de créer cet événement?

"En 2005, nous avions accueilli une vingtaine de véhicules anciens. J'étais déjà passionné d'histoire à l'époque: je suis moi-même un collectionneur. Je viens d'ailleurs d'acheter une moto à chenille allemande. Je ne cherche que des pièces authentiques en rapport avec la bataille de Normandie, armement, pièce mécanique…

C'est ainsi que j'ai pu créer les collections de notre petit musée qui évoque la débâcle allemande fin août 1944. L'entrée du musée sera d'ailleurs à prix réduit à l'occasion de l'événement."

Pratique. Les 6,7 et 8 mai de 10 à 18h. Château du Taillis à Duclair. Tarifs 0 à 6€. chateaudutaillis.com

