Ligue 1 (SMCaen). Football (Ligue 1) : Caen étrillé par Marseille (1-5) poursuit sa chute interminable vers la Ligue 2

Le résumé.

Ce dimanche 30 avril 2017, le Stade Malherbe de Caen recevait l'Olympique de Marseille pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Il n'a fallu attendre que 2 minutes pour que les marseillais prennent l'avantage, puis aggravent le score trois minutes plus tard (2-0, 5'). Une rencontre qui s'annonçait déjà compliqué, pour des malherbistes au bord de la relégation après s'être lourdement incliné sur un score de 5 à 1...

2' : Rodelin centre du côté droit pour Santini, qui se voit contré par Fanni. Seube a bien suivi et arme une puissante frappe du droit qui passe au ras du poteau gauche du but défendu par Pelé.

Le film du match.

3' : But de Thauvin pour Marseille. Bien décalé sur le flanc droit, Sanson centre dans la surface, pour un ballon repoussé approximativement par la défense caennaise. Thauvin surgit alors dans les 16 mètres et enchaîne contrôle de la poitrine-reprise de volée du gauche. C'est imparable pour Vercoutre.

Caen : 0- OM : 1

5' : But de Lopez pour Marseille. Alors que Santini vient d'expédier une tête au-dessus de la cage de Pelé sur le premier corner de ce match, l'OM se projette très vite vers l'avant. Payet glisse le ballon à Thauvin côté droit, qui après un centre à ras-terre au deuxième poteau permet à Lopez d'effectuer une reprise en angle fermé. La défense caennaise, transpercée sur 80m, a laissé son gardien Vercoutre se faire fusillé sur sa ligne.

Caen : 0- OM : 2

9' : 2-1. But de Santini pour Caen (14e but de la saison). Karamoh percute dans l'axe et lance Santini dans la profondeur, à la limite du hors-jeu, dans la surface. L'attaquant croate se retrouve seul face à Pelé et s'offre une jolie pichenette pour trouver le chemin des filets avec l'aide de la barre transversale dans la lucarne.

Caen : 1- OM : 2

12' : Karamoh fait encore la différence en percutant, prenant le meilleur sur Fanni dans la surface avant de prendre sa chance, excentré côté droit. Pelé claque le ballon juste au-dessus de sa barre transversale.

27' : 3-1. But de Lopez pour l'OM. La frappe sèche de Payet au niveau des 30m, plein axe, surprend Vercoutre par un rebond. La boulette de Vercoutre permet à Lopez de terminer le travail plein axe d'un plat du pied droit. Break de retard du SMC

Caen : 1- OM : 3

33' : Énorme occasion pour Rodelin qui manque une nouvelle fois le ballon du pied droit, venant de la droite. La combinaison était pourtant parfaite mais l'attaquant caennais, trop indécis, n'arrivait pas à s'ajuster techniquement.

44' : Payet accélère côté gauche, repique dans l'axe pour frapper aux abords des 25m, et qui voit son ballon finir raser la cage de Rémy Vercoutre.

45' : Yahia, à la retombée du cuir au deuxième poteau venant d'un centre, rate une énorme occasion tout seul à 50cm du but, sauvé par Fanni qui repousse en corner.

Mi-temps : Caen : 1- OM : 3

62' : Gomis, lancé en profondeur dans une défense caennaise complètement découverte, sert Thauvin plein centre qui vient lober Vercoutre.

Caen : 1- OM : 4

90' : But de Thauvin. Après un long centre venu du côté gauche, Thauvin, contrôle de la cuisse et finit facilement petit filet côté gauche.

Caen 1- OM : 5

Le fait du match.

Presque à la demi-heure de jeu, Vercoutre d'une faute de main, vient offrir un but au jeune attaquant marseillais, Lopez. Surpris par une frappe sèche plein axe de Payet aux abords des 30m, le portier caennais est trompé par un rebond qui le voit remettre le cuir dans les pieds de Lopez. D'un plat du pied droit, Lopez n'avait plus qu'à finir le travail.

L'homme du match.

Thauvin, jeune attaquant marseillais, était impliqué dans chaque occasion offensive de l'OM. Auteur d'un triplé, il a fait part de sa justesse technique. Une première fois par le biais d'une reprise de volée, il s'est également exprimé par le biais d'un lobe sur Vercoutre pour inscrire son 2e but. Pour sa 3e réalisation, Thauvin a trouvé le chemin des filets après un contrôle de la cuisse d'un centre venant de la gauche et d'une reprise petit filet. Le camp marseillais peut remercier son attaquant des grands jours.

Fiche technique :

SM Caen : Vercoutre, Da Silva, Yahia, Adéoti, Imorou, Seube (Makengo 53') Karamoh, Delaplace (Malbranque 69'), Féret (cap), Rodelin (jaune), Santini (Bessat 78'). Entr : Patrice Garande.

Olympique de Marseille : Pelé, Sakai, Fanni, Rolando, Evra (Doria 80'), Vainqueur, Lopez (Anguissa 67') , Sanson, Thauvin, Gomis (cap), Payet (Sarr 79') Entr : Rudi Garcia.

Buts : SM Caen : Santini (9'), OM : Thauvin (2', 62', 90'), Lopez (5', 27').

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 33e journée) : Caen arrache un point à Metz dans les derniers instants (2-2)

FOOTBALL (Ligue 1, 27e journée) : L'exploit du SM Caen qui éteint le Chaudron en l'emportant Saint-Étienne (0-1) !

FOOTBALL (Ligue 1, 24e journée) : Le SM Caen ridiculisé à domicile devant Bordeaux (0-4)

Football, Ligue 1 (30e journée) : Monaco et Mbappé intouchables à Caen (0-3)

FOOTBALL (Ligue 1; 25e journée) : Sous une tempête de neige, le SM Caen chute à Dijon et continue sa glissade incontrôlée au classement (2-0)