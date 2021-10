Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole peut faire un pas vers la Ligue 2 face à Marseille Consolat

Toujours leader du championnat, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole auront la possibilité de faire un pas de plus vers la Ligue 2 ce samedi 29 avril 2017 en disputant leur match de la 31ème journée de National au stade Robert Diochon face à Marseille Consolat à partir de 15h.

Un savant calcul

Et cette rencontre sera d'autant plus importante que les résultats de cette 31ème journée sont positifs pour le club normand. Si Chambly est définitivement éliminé de la course à la montée avec son match nul jeudi 27 avril 2017 face à Epinal 1-1, les joueurs de l'agglomération pourraient en cas de victoire cet après-midi être sur d'être au moins barragiste car Dunkerque a perdu 4-1 face à Lyon-Duchère mais Châteauroux s'est imposé à Epinal 2-0.

Il faut s'imposer

Les joueurs de Manu Da Costa devront donc s'imposer face à une équipe qui avait donné du fil a retordre lors du match aller ou les deux équipes s'étaient quitté sur le score de 2-2 mais plus tard, en 16ème de finale de Coupe de France, les Rouges et Jaunes avaient su dompter leur adversaire en se qualifiant pour la suite de la compétition sur le score de 3-0.

"On va venir avec les cros"

Un résultat qui était resté en travers du coach marseillais Eric Chelle qui avait déclaré " il y' aura encore un match ici et je vous promet qu'on va venir avec les crocs. on va revenir avec une envie énorme de gagner".

