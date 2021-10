Le Père Christian Roullé, nommé administrateur diocésain.

C?est lui qui assure l?intérim, après le départ à Bayeux de Jean-Claude Boulanger, et jusqu?à l?arrivée d?un nouvel évêque dans le diocèse de Sées.

A ce jour la date de cette nomination n?est pas connue.

Christian Roullé, né en 1949, a été ordonné prêtre en 1975 ; il a exercé son ministère successivement à Vimoutiers, Flers et Argentan, avant de devenir Vicaire général en 2007 et administrateur de la paroisse du Pays de Trun.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire