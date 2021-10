Hors Normandie. La Belle et la Bête, adaptation fidèle du dessin animé

Aujourd'hui, je vous parle du film " La Belle & la Bête " avec Emma Watson et Luke Evans.

C'est le nouveau film live de Disney, qui souhaite faire de ses dessins animés des films avec des acteurs réels. Vous avez pu voir Cendrillon et Le livre de la Jungle, place à La Belle & la Bête !

J'ai trouvé cette version bien fidèle au dessin animé, avec les chansons, les personnages, les scènes, mais j'ai été assez surprise car ils ont rajouté des choses ! Le dessin animé est pourtant plein de chansons, 7, mais je ne sais pour quelle raison, ils se sont dit : " tiens, on en rajouterait bien 3-4, ça vous dit les gars ? ". Résultat, nous qui avons grandi avec le dessin animé, on est très surpris et on se demande ce qui se passe lors de ces moments. Les principaux rajouts de scène concernent le passé de Belle, avec des informations sur sa mère et l'endroit où ils vivaient tous les trois lorsqu'elle était bébé. J'ai trouvé ça clairement superflu car cela n'apporte rien au récit et on ne peut pas dire que ces questions nous empêchaient de dormir la nuit. J'imagine que c'était pour rajouter " artificiellement " de la durée au film qui dure ainsi 2h10 au lieu d'1h30 pour le dessin animé.

Deux personnages ressortent du lot : Belle et Gaston. Le choix du casting est impeccable. J'ai vu le film en VF donc je ne peux pas juger le talent de chant d' Emma Watson et Luke Evans mais en tout cas niveau acting, ils correspondent tout à fait aux personnages de notre enfance : un Gaston arrogant et une Belle rêveuse.

Les objets vivants du château sont par la force des choses moins expressifs qu'en dessin mais nous les retrouvons bien également. Les voir un peu plus longtemps en tant qu'humains à la fin du film a rajouté une touche d'humour sympathique.

La Belle & la Bête est une bonne adaptation du Disney de 1991. Pour autant il ne remplacera pas ce dessin animé dans mon coeur. A voir pour les amateurs de Disney qui veulent un peu de nouveauté, en ce moment au cinéma.

Film vu en 3D au cinémoviking de Saint Lô

