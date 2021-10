Arromanches-les-Bains. Calvados : le musée du débarquement d'Arromanches s'agrandit

Le projet de restructuration du musée du débarquement d'Arromanches-les-Bains (Calvados) va bien avoir lieu. La région Normandie a présenté lundi 24 avril 2017, le financement et les réalisations pour le musée.

Cette restructuration va débuter en 2019. Elle prévoit l'agrandissement et la modernisation du musée.

Une meilleure valorisation des collections

La surface existante devrait doubler pour atteindre 2 275 m² après travaux. Le parcours muséographique, les lieux d'accueil du public, la boutique, les espaces de conservation des collections et administratifs doivent être eux aussi agrandis. Les vestiges du port artificiel Mulberry B et des collections du musée bénéficieront d'une meilleure mise en valeur.

Améliorer le rayonnement touristique

Le montant global de la restructuration du musée, qui accueille plus de 300 000 visiteurs par an, est de 8,7 millions d'euros. La Région s'est engagée à hauteur de 3,8 millions d'euros et le département à hauteur d'un million. Lieu important du tourisme de mémoire mais également de la candidature des plages du débarquement au Patrimoine mondial, cette réhabilitation doit permettre d'améliorer le rayonnement touristique du Calvados et de la Normandie.