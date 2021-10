Caen. Présidentielle : pourquoi François Fillon pourrait gagner en Normandie

Dimanche 23 avril 2017 marquera le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi les 11 candidats, le candidat Les Républicains, François Fillon. Premier ministre sous Nicolas Sarkozy, il mène sa première campagne présidentielle.

L'un de ses principaux soutiens en Normandie, le maire de Caen (Calvados), Joël Bruneau est au micro de Tendance Ouest.

Pourquoi est-ce important d'aller voter ? Comment convaincre les abstentionnistes ?

"La France décline malgré tous nos potentiels, et l'heure est venue de voter en fonction d'un programme. Et celui qui vise à retrouver le plein emploi, c'est celui de François Fillon."

Joël Bruneau et la position de son candidat sur l'abstention

Concernant l'énergie, l'éolien offshore et l'hydrolien ont-ils la capacité de remplacer le nucléaire ?

"Il faut jouer sur tous les leviers du mix énergétique. Il faut aussi tout mettre en oeuvre pour limiter la consommation énergétique."

Joël Bruneau et la position de son candidat sur le nucléaire

Dans les territoires ruraux, quelles propositions concrètes faites-vous en matière de santé ?

"Il faut trouver des nouveaux modes de coopération entre les principaux hôpitaux et les secteurs plus ruraux, et organiser de façons plus efficaces la présence des médecins libéraux en milieu rural, en passant par le développement de pôles de santé."

Joël Bruneau et la position de son candidat sur les services de proximité

