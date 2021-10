Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 27 avril

MANCHE

Samedi 29 et dimanche 30 avril participez au festival de la jeunesse à Cherbourg en Cotentin. Des animations sur 2 jours: Initiation au pilotage de drone, BMX air bag, Parkour sportif, Rétro gaming, Skim board, Virtual surf, Bubble foot, Roller cross, Laser ball… mais aussi des expositions et la participation d'associations. Des concerts le samedi soir de 19h à 21h30: Lancelot en 1re partie puis, la star de la soirée, le DJ Julien Créance! Comptez 10 € le week-end (7 € la journée, 3 € l'accès aux concerts).

Ce dimanche 30 avril 2017 participez à la Hague à vos pieds. Au départ du Nez de Jobourg, vous arpenterez le chemin du littoral en direction des falaises. Vous serez émerveillés par la beauté des paysages. Après un pique-nique, face à la mer et à l'île d'Aurigny vous découvrirez le port de Goury et sa station de sauvetage. Rendez-vous à la buvette de la falaise pour 16km.

CALVADOS

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017, engagez-vous dans le raid VTT des Martiens à Aunay-sur-Odon. Dimanche 30 avril 2017 c'est l'enduro VTT avec 1re manche du Challenge "Enduro Normandie Séries", et initiation et démonstration de BMX. Lundi 1er mai 2017, randonnées VTT et pédestre puis compétition de VTT X Country et initiation et démonstration de BMX. Animations et snacking sur place. Ouvert à tous, ravitaillement sur les parcours, pot de l'amitié.

Dimanche 30 avril 2017 c'est le 5e Salon du Livre de Luc sur mer. Des auteurs seront là pour discuter avec vous et signer livres. Pendant toute une journée une cinquantaine d'auteurs vous reçoivent. Plus d'infos au 02 31 97 33 25.

ORNE

Dimanche 30 avril 2017 c'est la 10e Rando des Pommiers en Fleurs à Ticheville. Rando à la découverte du Pays du camembert ponctuée de plusieurs étapes gastronomiques. Le nombre de participants est limité à 650 personnes. Parcours entier: 38 km. Plusieurs rapatriements sont possibles pour ceux qui ne parviennent pas à finir le parcours. Contact: tél. 02 33 39 02 94 ou sur ticheville-associations.com.

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 découvrez les coulisses du spectacle du Haras National du Pin. Toma et Pieric vous invitent à passer derrière le rideau: découverte des coulisses, puis explications de ce qu'est un cheval de spectacle, les méthodes de travail de préparation au spectacle, puis numéros commentés. De quoi mieux comprendre l'envers du décor afin de mieux apprécier ensuite toutes les subtilités d'un spectacle équestre. Plus d'infos sur haras-national-du-pin.com.