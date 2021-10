Correspondances. Tintamarre: peinture et musique

Cette nouvelle exposition thématique élaborée par le musée des impressionnismes de Giverny rendue possible par de nombreux prêts propose d'étudier des toiles impressionnistes en lien avec la musique.

La vie moderne

La musique s'avère être un sujet de prédilection pour les peintres de la vie modernes qui dépeignent par ce biais l'avènement de la société de loisir. Rassemblant de nombreuses toiles de leaders du mouvement comme Bonnard, Vuillard, Berthe Morisot, Caillebotte, Renoir ou Manet, cette exposition permet aussi de découvrir des artistes de moindre renommée dont les études méritent cependant notre attention. Agencée en différentes thématiques: divertissements musicaux, au salon, ailleurs musical et convergences, cette exposition nous permet de comprendre pourquoi la musique a inspiré ces peintres avides de nouveauté.

Une révolution musicale et picturale

Véritable révolution dans l'histoire de la peinture, l'impressionnisme en totale rupture avec l'académisme souhaite témoigner des moeurs de l'époque. Si la peinture connaît alors de grands chamboulements, le monde musical est également en pleine ébullition. De nouveaux instruments font leur apparition ou d'autres se perfectionnent comme les cuivres, la musique populaire prend une place de plus en plus importante dans l'espace public et les cafés-concerts se multiplient. La peinture de cette époque témoigne donc de ces bouleversements mais le sujet permet aussi de dépeindre l'intimité du cadre familial bourgeois comme lorsque Berthe Morisot peint sa fille au violon et suggère aussi aux peintres des scènes élyséennes et idylliques.

Un instantané de vie

Inspirée par la traditionnelle scène de genre, la mise en scène de sujets musicaux permet de saisir des scènes sur le vif et restitue avec acuité l'ambiance de ces soirées mondaines. Parmi les sélections d'oeuvres présentées on appréciera ainsi la présence d'une toile de Jean Béraud baptisée La sortie du théâtre ou une foule d'homme élégamment vêtu quitte précipitamment la salle de spectacle alors que la représentation vient de s'achever. Certains artistes donnent ainsi à voir les moments qui précèdent ou suivent la représentation et, au-delà bien sûr de la portée plastique du sujet, en font une véritable étude sociologique comme cette toile de James Tissot Trop tôt dans laquelle les convives patientent avant que la soirée ne commence: une oeuvre vivante, fourmillante d'amusants détails.

Pratique. Jusqu'au 2 juillet. Musée des impressionnismes à Giverny. Tarifs 0 à 7€. www.mdig.fr

