Elyséen. Le musée de Giverny présente une rétrospective du peintre Cross

La nouvelle exposition temporaire du musée des impressionnismes de Giverny (Eure) rassemble une collection unique d'œuvre d'Henri-Edmond Cross : l'occasion de plonger dans l'univers d'un peintre fasciné par la lumière !

Drôle de touche

Si Cross suit d'abord un parcours classique au côté de Carolus-Duran à Lille, son installation à Paris où il fréquente les peintres de la jeune génération suffira à l'orienter définitivement vers une voie nouvelle : celle du pointillisme. C'est en 1884 dans le cadre de la Société des artistes indépendants dont il est le fondateur qu'il fera la connaissance de Seurat et de Signac, principaux représentants de ce mouvement pictural.

S'il se tient d'abord éloigné de cette nouvelle technique qui fera les frais d'une critique acerbe lors du scandale engendré par Un après-midi sur l'île de la Jatte, un tableau peint par Seurat, il y adhère assez rapidement. Cette nouvelle technique est héritée des récents travaux sur l'optique grâce à laquelle de petites touches de couleurs claires juxtaposées sur les toiles suffisent à reconstituer le motif. Cross développe dès lors une palette qui lui est propre : une gamme de couleurs pastel douce et séduisante.

On dirait le Sud

C'est aux abords de la Méditerranée, que le peintre Henri-Edmond Cross trouve la lumière propice à stimuler sa créativité. Dès 1883 il fréquente Monaco en période hivernale puis en 1891 il s'installe dans la maison à Sainte-Clair près du Lavandou en compagnie d'Irma Clare alias Madame Hector France dont il a déjà fait le portrait et qui bientôt deviendra sa femme. Il y dépeint une Provence idyllique, un âge d'or baigné de douceur et de joie de vivre.

Même ses scènes paysannes dans lesquelles il évoque le labeur comme La ferme ou Le bouilleur de cru sont baignées de cette douceur extrême et de ce bien-être profond. Mais ces sujets ne sont pour lui qu'une excuse pour travailler les effets de lumière : ombres projetées des pins et soleil rasant. Les formes elles-mêmes sont cotonneuses et duveteuses et même si chacune de ses toiles est le fruit d'une composition très stricte, elles procurent toutes un véritable sentiment d'exaltation lié à la maîtrise parfaite des couleurs et des lumières.

Pratique. Jusqu'au 4 novembre au Musée des impressionnismes à Giverny. De 0 à 7,5€. Tél. 02 32 51 94 65