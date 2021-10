C'est un label déjà accordé à Lacanau (Gironde) ou encore Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Siouville-Hague (Manche) rejoint le cercle très fermé des communes labellisées "Villes de Surf" par la Fédération Française de Surf (FFS). La plage du Cotentin obtient directement le label "2 étoiles". Par ailleurs, son école, le Cotentin Surf Club, fait partie des sept clubs français classés "Or" par la Fédération.

"The spot de surf en Normandie"

"Tout a commencé avec une bande de copains dans les années 90" se souvient Bertrand Bottin, le maire de Siouville. Il y a d'abord eu un chalet en bois près de la plage... Puis, en 2004, l'école est affiliée à la Fédération. Dix ans plus tard, un bâtiment en dur flambant neuf est inauguré. Le spot siouvillais accueille régulièrement des compétitions, comme des étapes de championnats de France. L'école compte aujourd'hui plus de 200 licenciés, avec six salariés, et des sections scolaires.

Bertrand Bottin - Siouville "the spot de surf en Normandie" :

Bertrand Bottin Impossible de lire le son.

Une webcam sur la plage

Les atouts de Siouville ? Une plage de sable, abritée du vent grâce aux roches du Platé, et exposée aux houles de l'Atlantique. Une webcam permet aux surfeurs de surveiller les vagues en permanence.

Nombreux sont les surfeurs issus d'autres coins de la Normandie et d'ailleurs à se rendre à Siouville, quand la météo le permet. "L'autre jour, cinq jeunes se sont présentés à la mairie : des Parisiens, venus surfer, qui cherchaient un logement pour la nuit ! Beaucoup viennent de la région caennaise, de Picardie..." indique le maire. "C'est une fierté pour Siouville, mais aussi pour le Cotentin, la Manche et la Normandie !" Après Siouville et le Cotentin Surf Club, il aimerait que d'autres communes puissent être labellisées dans la région.

A LIRE AUSSI.

Sauvé de la drogue par le surf, il défie les vagues géantes de Nazaré

L'EM Normandie vise une nouvelle accréditation

Le Grand Bleu en clandestin dans les eaux grises de Paris