Rouen. Bonne table à Rouen : In Situ, rue Jean-Lecanuet

Alors que les beaux jours commencent à pointer le bout de leur nez, quoi de plus agréable que de déjeuner en terrasse ou derrière une grande baie vitrée? Ça tombe bien puisque nous prenons ce lundi 10 avril 2017 la direction du restaurant In Situ qui propose ces deux possibilités dans la rue Jean-Lecanuet à Rouen (Seine-Maritime), à deux pas de l'Espace du Palais.

L'ambiance fait un petit peu "brocante chic" avec des meubles vintage et des accessoires parfois dépareillés. Des ardoises disposées dans toute la salle proposent un menu du jour avec entrée, plat et dessert pour 19€, tandis que la carte rappelle que tout est fait maison avec des produits locaux.

Des plats simples et raffinés

En entrée, mon oeuf mollet est parfaitement cuit et accompagné d'une bonne mousseline de betteraves. La petite touche originale, c'est la feuille de moutarde qui vient relever le tout. Pour le plat également, on remarque le souci du détail. Le suprême de poulet est moelleux et la purée de céleri se marie très bien avec. Mais ce qui change tout, ce sont les petits champignons de Paris et les légumes croquants qui les accompagnent.

En dessert, le parfait glacé porte très bien son nom et conclut en beauté un repas déjà très bon jusque là. La glace à la vanille est crémeuse et peu sucrée, ce qui fonctionne à merveille avec le coulis de mangue qui l'accompagne. Pour moins de 20€, ce déjeuner permet un accès à une cuisine raffinée à base de produits simples.

