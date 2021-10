Rouen. Deux jeunes Normands réinventent l'apprentissage des langues en ligne

"Finalement, on revient à la base de l'apprentissage de la langue: parler", résume Théo Dumanski. Avec Louis Rapilly, un ami rencontré sur les bancs de Neoma, l'école de commerce de Rouen (Seine-Maritime), ils lancent un site dédié à l'apprentissage du français: Frello.

Une rencontre au Japon

"Nous avions tous les deux beaucoup voyagé, explique Théo. Et lorsque nous avions voulu progresser un peu avant d'arriver dans un pays, nous n'avions jamais trouvé la bonne méthode. Rien ne proposait de vraie mise en pratique. Avant d'aller en Allemagne, je savais dire "Le chat bois du lait": c'était assez ennuyeux et pas réellement utile."

Leur projet naît d'une rencontre, lors d'un voyage au Japon. "Un professeur d'anglais avait créé Helllo, une plateforme où les gens postaient de courtes vidéos sur le sujet qui les intéressait. Il y ajoutait un script, de petits exercices et des idées de discussion qui étaient ensuite utilisés par des enseignants dans le monde entier", raconte Théo.

Parler du quotidien

De retour en France, les deux amis décident de monter la version française de la plateforme en y ajoutant leur grain de sel. "On s'est dit: pourquoi pas mettre en contact ceux qui créent les vidéos et ceux qui les utilisent. Plus que l'apprentissage de la langue, on propose une rencontre, un voyage dans une autre culture."

Sur Frello, pas de cours magistraux mais des conversations avec Monsieur et Madame tout le monde, souvent de jeunes étudiants. Pour les accompagner, un professeur de langue a créé tout une palette d'outils pour les guider dans les conversations et les exercices à donner.

L'apprenti choisi son professeur, à qui il attribue une note en fin de cours. Aujourd'hui, près de 150 "natifs" ont déjà proposé leur service (rémunérés 13€ de l'heure). Le site existe déjà en version beta et sera officiellement lancé en mai. Dans l'avenir, les deux entrepreneurs espèrent le décliner en plusieurs langues.

