Mouvement de grève à l'hôpital de L'Aigle (61) aujourd'hui à l'appel de la CGT

Les agents hospitaliers de l?hôpital de l?Aigle appelés à la grève et à un rassemblement devant les cuisines de l?établissement cet après midi à 15h... La direction fait la sourde oreille aux revendications du personnel estime la CGT, qui réclame un rendez-vous avec elle, sur le respect du statut de la fonction publique hospitalière, sur le non remplacement des personnels, et l?amélioration des conditions de travail, et un renfort d?effectif en cuisine... ou un menu unique, jambon purée est servi jusqu?à l?obtention de personnels supplémentaire...

