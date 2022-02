La CGT appelle à un mouvement de grève ce mardi à l?hôpital de L?Aigle... Le syndicat dénonce des effectifs restreints, des changements de services inopinés, des contrôles des arrêts de maladie et les sanctions disciplinaires...et réclame la titularisation des contractuels et une gestion humaine du personnel... la CGT rappelle qu?elle a accompagné 16 agents convoqués par la direction en 2011, soit plus d?un par mois.

