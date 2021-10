Caen. BASKET (N1M) : c'est fait pour le Caen BC, champion de N1 et qui monte en Pro B !

Décalage de matchs oblige, la fête n'a pas eu lieu "en direct" mais avec 24 heures de battement.

Vendredi 7 avril 2017, le Caen BC avait remplit sa part du contrat en venant à bout de Rueil (86-78) et pouvait attendre avec une vraie sérénité le difficile déplacement de son dauphin de Quimper en Avignon, ce soir. Jouant leur maintien, les hommes de la Cité de Papes se devaient de l'emporter face aux Bretons pour rejoindre Gries et Lorient au 12e rang, soit dans des eaux plus calmes en vue du maintien. Au terme d'un match acharné, les sudistes ont réussi leur pari en battant l'UJAP 83-78.

Défaite de Quimper, montée du CBC !

La nouvelle s'est logiquement répandue comme une trainée de poudre en Normandie puisque cette défaite a eu pour effet immédiat de propulser le CBC officiellement en Pro B en qualité de Champion de France de N1. Avec désormais trois points d'avance sur Quimper à deux journées du terme de la saison, Caen ne peut plus être rejoint et pourra commencer à fêter son titre dès la semaine prochaine à Vitré et surtout, dans deux semaines au Palais des Sports pour la dernière journée, face à Angers, match d'ores et déjà placé sous le signe d'une énorme fête pour un Caen Basket Calvados de retour dans l'antichambre de l'élite du basket français. Bravo !

