Caen. Basket Pro B. Caen s'est enfin libéré

Le Caen Basket Calvados a montré à toute la Pro B ce dont il était capable ce mardi 17 octobre 2017 en surclassant Nancy (88-83), équipe pourtant tout juste reléguée de Pro A et encore championne de France en 2011. Dix jours plus tard, les Caennais retrouveront un Palais des Sports encore fier de ses héros pour la réception de Quimper ce vendredi 27 octobre (20h), autre promu de Nationale 1. Les Bretons impressionnent d'ailleurs encore plus que les Normands en ce début de saison, puisqu'ils ont gagné leurs deux premiers matchs, face au Havre et à Vichy-Clermont.

Le club recherche un pigiste médical

Cependant, le CBC traverse une période difficile d'un point de vue physique, puisque le pire a été confirmé pour Marc-Eddy Norelia, touché lors du dernier match de la Leaders Cup contre Évreux, qui souffre bien d'une rupture des ligaments croisés et sera absent pour une longue durée. Hervé Coudray est donc contraint à chercher un pigiste médical au poste 5 pour pallier l'absence du joueur haïtien. "On étudie de nombreuses vidéos avec le staff, on espère trouver vite le joueur qu'on cherche car même si ça ne s'est pas vu contre Nancy, l'équipe est très diminuée". De surcroît, BJ Monteiro et Eddy Djedje ne sont pas encore à 100% physiquement.

