Nouveauté. Rouen: un nouvel escape game au donjon

Dépoussiérer les musées rouennais c'est l'objectif que se lance la métropole. Après la création du panorama XXL et de l'historial Jeanne d'arc, c'est au tour du donjon de connaître une grande transformation.

L'ouverture a lieu ce samedi 8 avril 2017. Grâce à l'installation d'un escape game, jeu d'énigme, "L'histoire est abordée sous un angle ludique" se réjouit Frédéric Sanchez président de la métropole. "Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances historiques pour jouer, souligne Mehdi Jeridi du Brainscape, un des concepteur du jeu, mais le jeu nous enrichit culturellement". Après avoir participé au jeu, un livret est remis aux participants pour compléter leur connaissances sur le contexte historique, sur le bâtiment et sur les personnages cités.

Un scénario original

Cette escape game baptisé Le complot de Dammartin nous transporte au coeur du 13e siècle alors que la tour du donjon vient d'être construite à la demande du roi de France Philippe Auguste. le maître du jeu accueille les participants pour chaque session de jeu en leur donnant quelques informations sur le contexte historique et sur la mission à mener avant de les laisser prendre possession des lieux. L'équipe défend la cause de Jean sans terre, roi d'Angleterre et ennemi juré de Philippe Auguste et doit parvenir à s'emparer des plans de manoeuvres militaires de Frère Guérin, stratège à la solde du roi de France. En une heure, les participants doivent faire preuve d'esprit d'équipe mais aussi d'imagination et de ruses pour mener à bien cette mission.

Des réservations prises d'assaut

Les réservations sont disponibles sur le site de la métropole depuis le 10 mars dernier et le site enregistre déjà 210 créneaux réservés sur les 550 créneaux possibles jusqu'au 1e octobre prochain. Le jeu sera ouvert au public l'après midi et en soirée durant toute la haute-saison, des créneaux horaires plus adaptés à ce genre d'activité. Avec un niveau de difficulté standard, l'escape game est un jeu familial accessibles aux néophytes mais dans lequel les habitués des escape game auront plaisir à se laisser surprendre.

Le brainscape: une entreprise réputée

Si le jeu est si attendu c'est le brainscape de Rouen jouit déjà d'une grande popularité. Installé rue d'Amiens, le brainscape qui a ouvert ses portes en mars 2015 enregistre déjà 52 000 visiteurs et offre divers scénario et niveaux de difficultés. Implanté également à Nantes et au Mans il prévoit une ouverture prochaine d'un Brainscape à Amiens. C'est donc tout naturellement que la métropole s'est adressé au Brainscape pour concevoir ce jeu unique au donjon de Rouen.

Un lieu exceptionnel

Le donjon, "ce fut un véritable challenge" concède le leader du Brainscape Mehdi Jeridi. "Il nous aura fallut 6 mois pour concevoir ce jeu d'énigme dans un monument historique". Si le château de Chinon a accueillit l'été dernier un escape game temporaire, c'est bien la première fois qu'un jeu de ce type s'installe de manière permanente dans un monument classé. " Il ne fallait surtout pas dénaturer les lieux et nous dû contourner de nombreuses contraintes techniques d'autant plus que le jeux s'étend sur deux étages du donjon".

Vie quotidienne au 13 e siècle

L'originalité de cet escape game repose sur le fait que les concepteurs ont voulu créer une reconstitution fidèle. " Les participants évoluent dans un décors 13 e siècle. Nous avons bénéficié des conseils éclairés de spécialistes de la reconstitution pour créer les décors et nous avons sollicité des entreprises locales comme l'ébeniste Jean-Christophe Rault de Bihorel. Nous avons aussi puissé notre inspiration à Douvres, un château connu pour ses reconstitutions. On se plonge véritablement dans le quotidien de l'époque par cette mise en scène, on évoque les jeux, l'habillement, l'armement, et la nourriture". En parallèle le donjon reste ouvert aux visites patrimoniales le matin et la mise en scène des salles du brainscape permettra d'évoquer le mode de vie de l'époque.

Jusqu'au 1e octobre 2017. Donjon de Rouen. Tarifs de 11,5 à 35 € par joueurs. www.donjonderouen.com

