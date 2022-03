Métamorphoses. Son et lumière à la cathédrale de Rouen

C'est désormais un rendez-vous attendu des habitants de l'agglomération de Rouen, comme chaque été depuis six ans, la cathédrale va métamorphoser à la nuit tombée sous les projecteurs de l'entreprise Cosmo AV. Le spectacle est à retrouver dès le 15 juin 2018.

Ce spectacle rassemble chaque année, de juin à septembre sur le parvis de la cathédrale près de 800 000 personnes.

Une technologie de pointe

C'est à Cosmo AV que l'on doit désormais quatre sons et lumières spécialement conçus pour la cathédrale Notre-Dame de Rouen. L'entreprise, spécialisée en vidéo mapping, création et projection 3D localisée à Ivry-sur-Seine, jouit aujourd'hui d'une reconnaissance internationale pour la qualité de son travail.

Cette année, la Métropole choisit de rediffuser deux spectacles précédemment commandés à Cosmo AV : Viking conçu en 2015 et Fiers et conquérants inauguré en 2017. Pour le second, les deux créateurs José Cristiani et Pierre-Yves Toulot avaient opté pour une technique ultra innovante. Il s'agit de scanner entièrement la façade pour encore mieux coller à la dentelle de pierre lors de la création 3D : un effet saisissant.

Les origines de la Normandie

Ces deux spectacles mettent en avant la forte identité régionale en proposant un focus sur deux épisodes phares de notre histoire : les invasions vikings et l'apogée du duché de Normandie avec la conquête de l'Angleterre. José Cristiani et Pierre-Yves Toulot, à l'origine du projet, ont souhaité créer un son et lumière à la fois divertissant, esthétique et accessible au plus grand nombre sans pour autant négliger le fond.

Ces spectacles sont le fruit de sérieuses recherches historiques. Les créateurs tiennent à respecter une certaine chronologie et restituent le contexte des évènements. Ainsi, le son et lumière dédié à Guillaume le Conquérant évoque chaque étape majeure de son parcours, de la révolte des barons à la conquête de l'Angleterre. Quant aux vikings, le spectacle s'attache à souligner le métissage culturel qui découle de leur installation en Normandie mais aussi l'héritage viking dans les usages modernes de la langue française. Ces deux spectacles permettent aussi de comprendre comment de Rollon chef viking devenu vassal du Roi de France à Guillaume, le duc de Normandie s'est peu à peu dégagé de la tutelle du Roi de France.

Pratique. Du 15 juin au 22 septembre à la tombée de la nuit à la Cathédrale Notre-Dame de Rouen. Gratuit. Du 15 juin au 31 juillet – 23; Du 1er août au 15 août – 22h30; Du 16 août au 31 août – 22h; Du 1er sept au 22 sept – 21h30

