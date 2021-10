Sport: Ligue 2, Caen fait un nul 1 partout face au Havre. Ligue 1, Le Mans part affronter Monaco ce soir. Tennis de table, Argentan le leader contre le second Nice ce soir, un nul suffira pour la mont

Football

Caen, leader de la Ligue 2, et déjà assuré de monter en ligue 1, a été tenu en échec, au Havre lors du derby normand, 1 partout, hier soir en clôture de la 34e journée.

Le Stade Malherbe aurait pu reléguer à six longueurs son dauphin Brest, mais doit se contenter de quatre points d'avance à quatre journées de la fin.



Toujours en Ligue 2, pour la 36ème journée, Laval rencontrera sur sa pelouse Caen mardi prochain....

A cette occasion, le Stade Lavallois offre la possibilité de réserver des places en avant-première, à ses abonnés : les guichets du stade Francis Le Basser leurs sont réservés, aujourd?hui.....

Ouverture des réservations pour les autres demain matin.....vous pourrez aussi gagner vos places en jouant sur Normandie FM



....en match avancé de la 35ème journée de Ligue 1, le Mans se déplace ce soir à Monaco... Les monégasques bénéficieront ainsi de 4 jours pour préparer la finale de la coupe de France, qu?ils disputeront samedi face au Paris St Germain.... et puis, Le District de football de l'Orne annonce qu?il reste des places pour cette finale de la coupe de France.... en vente au prix de 25 euros au siège du district.....impasse Bertholet, près du parc d?activité d?Ecouves à Alençon



Tennis de table.

15ème journée du championnat de Pro B...Argentan le leader reçoit ce soir, le second Nice... un match nul suffira pour qu?Argentan obtienne son billet pour la Pro A... et remporter aussi son second titre de champion de France de pro B..... la rencontre de ce soir, sera aussi l?occasion pour Emeric Martin de présenter l?effectif pour la saison prochaine... rendez-vous, salle Pelchat à Argentan à partir de 19h !

