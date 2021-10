Rouen. Présidentielle : pourquoi Philippe Poutou pourrait gagner en Normandie

De passage en meeting à Rouen (Seine-Maritime) ce jeudi 6 avril 2017, Philippe Poutou a pris le temps de répondre aux questions de Tendance Ouest. Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), par ailleurs ouvrier chez Ford en Gironde, se lance cette année dans sa deuxième campagne présidentielle après avoir récolté 1,15 % des voix au premier tour en 2012. Une nouvelle fois, Philippe Poutou entend remettre les droits des travailleurs au premier plan.

Philippe Poutou, pourquoi est-ce important d'aller voter ? Comment comptez-vous convaincre les abstentionnistes d'aller aux urnes ?

"On n'a pas de raison de subir encore ou de baisser la tête. Il faut retrouver confiance en nous-même. Les choses peuvent changer, mais pour que ça change il faut que l'on fasse de la politique nous-même."

Sur le plan énergétique, la Normandie peut compter sur de l'éolien offshore ou sur l'hydrolien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ces technologies sont en mesure de remplacer le nucléaire dans le pays ?

"On veut sortir du nucléaire. C'est dangereux et on ne sait même pas traiter les déchets... Dans les 10 ans, c'est possible."

Comment accompagner le monde rural, surtout sur le plan de la santé pour que l'offre de santé soit la même sur tout le territoire ?

"Il y a un état d'urgence social. Il faut redévelopper les services publics et les embauches, créer des dispensaires de santé dans les communes."

