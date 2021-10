Catherine Peltier n'est pas du genre à attendre que les élus politiques prennent les décisions qui s'imposent pour une meilleure santé collective. La présidente de la section caennaise d'Alternatiba a lancé fin mars 2017 une pétition, réclamant que 50% des produits proposés dans les cantines scolaires du Calvados soient issus de l'agriculture biologique. Elle souhaite aussi qu'ils soient pour 50% originaires de la production locale.

Présentation aux élus

"Nous n'avons pas besoin de plus d'études pour montrer l'impact nocif des pesticides sur la santé, comme l'a d'ailleurs prouvé à de maintes reprises un universitaire caennais, Gilles-Eric Séralini. Il nous faut donc agir pour une meilleure alimentation offerte à nos enfants'', défend la militante qui sera de la marche organisée à Caen le samedi 20 mai, en écho à la mobilisation mondiale contre Monsanto, le géant américain spécialisé dans les biotechnologies agricoles. Elle ne néglige pas non plus l'argument économique, qui prête un dynamisme certain à l'agriculture biologique, là où son pendant traditionnel est en crise.

Montrer la voie au niveau local

"La Normandie est une région agricole, et comme c'est encore difficile de lancer de telles politiques au niveau national, il nous faut montrer le chemin à suivre, au niveau local", argue Juan Felipe Chaparo, un Caennais qui soutient Catherine Peltier dans cette démarche. Ils entendent envoyer la pétition aux différents élus du Calvados le 25 mai prochain.

