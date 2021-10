Le Pin-au-Haras. Clash avec Hervé Morin: Alain Lambert ne mange pas de ce Pin-là

Ça rue dans les brancards entre l'ancien président du Conseil départemental de l'Orne, Alain Lambert, et le président de la région Normandie, Hervé Morin.

Acte 1

"Le seul projet d'Alain Lambert pour le Haras du Pin, c'était GDE" a déclaré Hervé Morin lors d'une conversation avec des journalistes, vendredi 31 mars 2017, en allusion au centre d'enfouissement de déchets automobiles que l'entreprise GDE a voulu implanter à Nonant le Pin (Orne) à quelques kilomètres du Haras du Pin.

Acte 2

L'ex président du Conseil départemental de l'Orne Alain Lambert, actuellement aux États-Unis, a réagi sur son blog, le samedi 1er avril 2017: "Des USA où je me trouve en famille, un Président débile mental devient presque banal. Entre Trump et Morin, la parenté éblouit d'évidence. Sots, infatués d'eux-mêmes, méchants, vulgaires, ils transpirent la haine recuite. Des lourdauds pathétiques. Dédions-leur comme prix d'excellence la chanson de Georges Brassens: 'Quand on est c**on est c**"!' Car ils franchissent chaque jour le mur du 'çon'."

Dans son billet intitulé Morin triste clown, Alain Lambert poursuit: "Maintenant Président retraité, après 35 ans de vie publique, ayant siégé à tous les niveaux, local, régional, national et international, je me rends compte n'avoir jamais rencontré un turlupin comme Morin. Les tartarinades du Tartarin d'Alphonse Daudet sont de doux euphémismes comparées aux morinades de Morin. Les siennes sont tristes. Négatives. Destructrices. Bouffies de ce 'Moi' qui l'obsède. Paranoïaque, il se croit tellement supérieur à tous qu'il ne voit pas les moqueries cruelles qu'il suscite dans son dos. Il nous fait honte! Et personne n'ose lui dire."

Haras du Pin

Alain Lambert de poursuivre: s'agissant du Haras du Pin, "il n'y siège jamais, il oublie même qu'il a donné son accord au projet qu'il cherche maintenant à démolir. En 2 ans, il n'a toujours pas pu réaliser l'aire de pique-nique qui devrait être sa seule et grand oeuvre! On lui dédiera son nom."

Sauvé par humanité

Et Alain Lambert de conclure: "Dans 4 ans, nous serons enfin débarrassés de ce 'mauvais cheval'. Naufragé, lors des dernières élections, par des déclarations irresponsables, nous l'avions sauvé par humanité. À tort! La prochaine fois, nous l'engloutirons. Bien profondément, dans le fin fond du 'trou du c** du monde' dont il a gratifié notre département. Quant à l'élection du Président du Haras, il semble ignorer qu'un Préfet n'a pas le pouvoir de l'annuler! Seul le Juge peut le faire. Et il sera simple de s'entendre sans fracas. Une fois encore, il aura spéculé sur le négatif. Triste clown."

