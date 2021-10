Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017, il y a ceux qui vont se rendre dans leurs bureaux de vote et ceux qui ne pourront pas y aller pour des raisons professionnelles ou personnelles. Pour ces derniers, le vote par procuration est la solution.



Lors des dernières élections présidentielles, il y a eu, dans l'agglomération caennaise, entre 600 et 700 procurations réalisées sur les 100 000 habitants qui entourent la ville de Caen (Calvados).

La démarche à suivre

• Identifier le mandataire. "C'est la personne qui va venir voter à votre place. Elle doit être inscrite dans le même bureau de vote que vous", explique le commandant Michael Sorre de la compagnie de Caen.

• Imprimer un formulaire CERFA ici "et aller le porter, muni de votre carte d'identité, au commissariat, brigade de gendarmerie ou tribunal d'instance les plus proches de chez vous". Il est également possible de remplir des formulaires directement sur place.



La procuration est enregistrable à tout moment de l'année mais le commandant Sorre recommande de s'y prendre le plus tôt possible pour qu'elle puisse être prise en compte lors du 1er tour de l'élection. S'il est trop tard pour être pris en compte, la procuration fonctionnera pour le 2e tour. "En général il y a une affluence une semaine avant le 1er tour".

À Caen, entre un et deux militaires sont prévus en renfort dans certains établissements la semaine avant l'élection et pendant l'entre-deux tours, pour faciliter les enregistrements de procuration.

Une procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an, "elle peut donc être valable pour les deux tours des élections présidentielles mais également pour les élections législatives qui suivent".