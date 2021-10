Rouen. Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale ! 

Nouvelle victoire charnière dans cette série pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté le 3ème match de la finale des Playoffs de la Saxoprint Ligue Magnus samedi 1er avril sur leur glace de l'Ile Lacroix face aux Rapaces de Gap sur le score de 5-1.

Les Jaunes et Noirs démarrent bien le match et c'est après un peu plus de six minutes de jeu que les Dragons vont réussir à ouvrir la marque en mettant la pression sur Clément Fouquerel qui cédera un rebond à Olivier Dame-Malka qui signe son retour après quatre matchs d'absence 1-0. Un avantage qui aurait pu être de deux buts après qu'un 2ème but ait été accordé puis ensuite refusé, l'arbitre de la rencontre ayant sifflé pensant que Fouquerel avait gelé le palet.

Le 2e tiers décisif

Une erreur d'arbitrage qui aurait pu coûter plus cher car pendant une supériorité numérique au début du 2ème tiers, les Rouennais vont se faire contrer pour l'égalisation gapençaise de Jesse Craige 1-1. Mais les Normands ne doutent pas et vont continuer de pousser dans ce 2ème acte et reprendre l'avantage à la 7ème minute par Marc-André Thinel en double supériorité numérique 2-1. Cette fois-ci les Dragons vont prendre deux buts d'avance avec un nouveau but de Marc-André Thinel à la 15ème minute 3-1.

Match 4 ce dimanche 2 avril à 16h

Dès l'entame du 3ème tiers, les Rapaces semblent accuser le coup et les Jaunes et Noirs ne semblent pas prêt à laisser leur adversaire revenir dans le match et en continuant de livrer un match sérieux défensivement et c'est au bout de trois minutes seulement que le capitaine Patrick Coulombe trouve un bon tir dans l'enclave qui passe entre les jambes de Fouquerel qui cédera sa place quelques minutes plus tard 4-1.

Puis en supériorité numérique, Sacha Treille viendra trouver une belle lucarne pour sceller le score du match à 5-1.

Menant la série maintenant 2-1, les joueurs de Fabrice Lhenry disputeront le match 4 dès ce dimanche 2 avril pour tenter de faire le break dans cette série. Début du match à 16h.

Les réactions

Luciano Basile (coach de Gap): "on a travaillé fort mais Rouen encore plus fort que nous. Il ont fait un bon match, il faut les féliciter. Ils ont gagné plus de duels , ils ont été supérieur dans le jeu. On doit être plus disciplinés face à cette équipe forte en power play. Demain sera un autre jour un autre match. A nous de répondre demain. "

Fabrice Lhenry: ''on l'a bien entamé, on a mis tout ce qu'il fallait avec en plus l'ambiance qui a poussé les joueurs. Ca a été serré quand même, on sort sort bien et on a bien joué défensivement. Il faut bien récupérer et être prêt pour demain (dimanche) 16h. Cela serait l'idéal de reprendre un match encore à la maison. Contre Angers et Grenoble on a pas su en profiter, j'espère que demain on partira à Gap avec deux matchs d'avance. Le début de match sera important, il ne faudra pas croire que c'est gagné d'avance et faire les efforts nécessaires. "

