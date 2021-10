Saint-Lô. Jobs d'été : c'est le moment !

Le réseau information jeunesse de Saint-Lô (Manche) organisait ce mercredi 29 mars 2017 un après-midi destinés à ceux qui souhaitent décrocher un job d'été.

Public visé : les lycéens et étudiants, à la recherche d'un boulot d'été pour financer leurs études, le permis de conduire, ou tout simplement pour se faire de l'argent de poche. Dans la Manche, ce sont les secteurs de l'animation, le tourisme, l'agriculture ou l'ostréiculture qui fournissent le plus gros des offres.

Partir à l'étranger

Les jobs d'été à l'étranger sont aussi plus nombreux cette année. Italie, Espagne, Allemagne ou encore Canada, une destination qui enchante Quentin, 20 ans. Les offres sont plus limitées lorsque l'on n'a pas atteint la majorité, comme pour Mathieu, 16 ans, et Margaux, 17 ans :

Jobs d'été Impossible de lire le son.

Des chantiers coopératifs

Ces opportunités de travailler l'été à l'étranger sont aussi une occasion de pratiquer la langue du pays. D'autres tendances s'affirment, comme les offres liées à l'écocitoyenneté, ou les chantiers coopératifs ou coopératives jeunes. Linda Bottin est responsable du réseau information jeunesse à Saint-Lô :

Linda Botin Impossible de lire le son.

Le réseau information jeunesse reste à la disposition des jeunes à la recherche d'un job d'été. Il informe aussi sur les droits des saisonniers et la législation. Les offres disponibles resteront consultables une dizaine de jours, au Kiosk, centre culturel de Saint-Lô (Manche).

A LIRE AUSSI.

Journée des jobs d'été à Caen : des emplois pour les moins de 18 ans

Rendez-vous à Caen pour 3 000 jobs d'été