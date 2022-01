Les carottes viennent de Portbail (Manche), de la baie du Mont-Saint-Michel (Manche), les courgettes de Lingreville (Manche), les pommes de terre de la plaine de Caen (Calvados)

La société Créaline basée à Lessay dans la Manche, va s'agrandir. Un nouveau bâtiment va sortir de terre, avec un centre dédié à l'innovation.

Près de 16 millions d'euros d'investissements

Aujourd'hui, la production annuelle de six mille tonnes de soupes et de purées arrive à saturation. L'entreprise, filiale du groupe Agrial, va investir près de 16 millions d'euros, avec une aide de la région Normandie d'un million et d'un demi-million pour le département de la Manche, pour la construction de nouveaux bâtiments d'une surface de dix mille mètres carrés.

Un investissement nécessaire pour poursuivre l'aventure qui prendra un caractère international avec le développement de nouveaux marchés, en Allemagne, Italie, Espagne et Grande Bretagne selon Jean-Noël Lecarpentier, directeur général de Créaline.

Une évolution rapide, dont n'est pas peu fier, Jean Schek, qui a été directeur général de Créaline pendant dix ans avant de prendre sa retraite.

L'usine compte aujourd'hui une centaine de salariés, cent trente embauches seront réalisées d'ici ces trois prochaines années.