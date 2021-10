Lisieux. Présidentielle : l'appel à l'aide d'un rappeur de Normandie sur le harcèlement scolaire

"Il y a urgence pour notre jeunesse". D'entrée de jeu, David Cordray connu à Lisieux sous le nom de Vidda, suite à un clip qui avait fait le buzz dans le Calvados avec près de 50 000 vues, pose le contexte de ce son appel à l'aide. Il veut alerter les candidats au premier tour de l'élection présidentielle du 23 avril 2017, sur la problématique du harcèlement à l'école.

"L'histoire a choqué la ville"

"L'histoire de la petite Juliette a choqué la ville de Lisieux et un an après, c'est important de montrer que nous n'avons pas oublié ce drame et que le combat continue pour tous les enfants qui souffrent de ça", explique le jeune homme de 34 ans, chaudronnier soudeur. Pour lui, il faut que l'Éducation nationale lance un "véritable plan efficace de lutte contre le harcèlement scolaire" :

Sur Facebook, sa vidéo a été visionnée 8 000 fois en une semaine. Elle a notamment été partagée par la secrétaire d'État, Clotilde Valter qui a dû apprécier les trois mesures phares qu'il présente dans sa vidéo.



