Caen. Les Dix Commandements en showcase à Caen

"L'envie d'aimer" ou encore "Mon frère" sont des airs qui sont familiers. Pour les fans ou pour une séance de rattrapage, une partie de la troupe de la comédie musicale des Dix commandements est en showcase, en partenariat avec Tendance Ouest, à la Rive Émeraude du centre commercial des Rives de l'Orne de Caen (Calvados) entre 16 heures et 17 heures, mercredi 29 mars 2017.

Joshaï (Moïse), Pablo Villafranca (Josué), Vanina Pietri (Nefertari) et Charlotte Berry (Myriam) seront présents au micro de Tendance Ouest et pour interpréter les plus grands tubes de la comédie musicale.