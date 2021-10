Cherbourg. Trail : 250 guerriers à la première édition de la Diabolik de Ragnar ! 

C'est l'événement sportif et culturel de la semaine ! Samedi 1er avril 2017, l'affaire n'aura rien d'un poisson sur les hauteurs d'Herqueville, dans le Cotentin. Plus de 200 amoureux de trail et de culture viking prendront le départ de la première "Diabolik de Ragnar".

Aux manettes, l'ART Normandie, groupe de passionnés de course à pied qui voulait créer une course "pas comme les autres".

Philippe Stano est un de ces organisateurs, il présente l'événement et ses particularités :

Diabolik de Ragnar, Philippe Stano Impossible de lire le son.

Avec un parcours de 6,4 kilomètres dans la Hague et six heures de courses palpitantes en solo ou par équipe, le pari est d'ores et déjà réussi.

