Mardi 28 et mercredi 29 mars 2017, près de 900 professionnels du tourisme du monde entier défileront au salon Rendez-vous en France à Rouen (Seine-Maritime). Parmi eux, beaucoup profitent du voyage pour découvrir de nouveaux circuits dans toute la Normandie.

Hervé Lebel, président de Normandie Sites, association qui regroupe 120 lieux touristiques sur l'ensemble de la région, explique ce qu'il attend de cet événement.

Quels atouts de la Normandie faut-il mettre en avant dans ce type d'événements?

Il faut être clair, on est dans l'élite du tourisme. Pour cette clientèle étrangère, on va jouer sur la carte des sites mythiques. On parle de destinations connues comme Étretat (Seine-Maritime), Giverny (Eure), le Mont-Saint-Michel (Manche)… C'est surtout cette image d'Épinal que les professionnels vont ensuite vendre chez eux. Certains des participants auront fait plus de 1 000 km, on ne va pas les emmener dans de l'ultra local.

Les sites les plus connus sont donc les seuls à tirer leur épingle du jeu?

Il y aura des retombées pour tout le monde. Le tour-opérateur ne s'arrêtera pas à un seul site. S'il transporte des jeunes ou des scolaires, il fera peut-être un détour vers un zoo ou un parc de loisirs, ou s'il emmène un groupe à la Tapisserie de Bayeux (Calvados), il fera peut-être un détour par le musée du Débarquement de la ville d'à côté… Cet événement s'adresse finalement à tout le monde.

Quel type de clientèle cherchez-vous à séduire?

On vise un tourisme plutôt sélectif, haut de gamme. L'une des premières clientèles de la Normandie sont les Européens, notamment les Anglo-Saxons, et les Américains, qui viennent moins dans le contexte des attentats.

Mais on peut aussi miser sur une nouvelle clientèle asiatique. Les Japonais par exemple sont amoureux du Mont-Saint-Michel, et ils aiment beaucoup Honfleur (Calvados) pour les peintures des impressionnistes. Il y a aussi une carte à jouer du côté des Chinois. Eux sont moins centrés sur l'histoire - la Seconde Guerre mondiale par exemple ne fait pas partie de leur passé - on va peut-être plus insister sur l'art de vivre.

