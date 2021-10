Saint-Lô. Manche : le PRG départemental soutient Emmanuel Macron

Ce n'est pas vraiment une surprise mais depuis ce lundi 27 mars 2017, les choses sont claires, la fédération départementale PRG de la Manche a décidé d'apporter, "comme de nombreuses autres fédérations PRG", son soutien au favori des sondages pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron. Un choix du coeur, logique et évident selon Muriel Jozeau Marigné, conseillère régionale PRG et présidente de la fédération manchoise du parti.

De nombreux élus et personnalités politiques de gauche se rangent désormais derrière le candidat d'en Marche. À l'inverse, le vainqueur de la primaire de gauche, Benoît Hamon, semble de plus en plus esseulé. Ce dernier a d'ailleurs employé des mots assez dur à l'encontre de ceux qui ont participé à la primaire et qui ne le soutiennent plus. Écoutez la réponse à ce sujet de Muriel Jozeau Marigné :

