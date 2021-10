Hérouville-Saint-Clair. A Hérouville-Saint-Clair, on expérimente de nouveaux modes de scrutins

Le dimanche 23 avril 2017, lors du premier tour des élections présidentielles, c'est un drôle de vote que les habitants d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) vont pouvoir expérimenter. En parallèle des bureaux de vote officiels, un scrutin alternatif sera proposé aux électeurs dans les bureaux de vote de l'école Quesnel.

Un mode de scrutin alternatif Impossible de lire le son.

Une expérimentation à but scientifique

Les volontaires auront la possibilité de voter par approbation - où ils peuvent soutenir plusieurs candidats- ou par note -celui ayant obtenu le plus de points aura gagné l'élection-. Une expérimentation à but exclusivement scientifique qui "n'interfère évidemment en rien avec le scrutin officiel et les résultats", rassure Isabelle Lebon, professeur de Sciences économiques à l'université de Caen. Pour s'en assurer, les résultats de l'expérimentation ne seront pas révélés avant la fin du second tour des législatives.