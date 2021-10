Caen. Présidentielle : où et à quelle heure voter à Caen [CARTE] ?

Pour aller voter sereinement dimanche 23 avril 2017, pour le premier tour de l'élection présidentielle, voici les horaires des bureaux de vote de Caen (Calvados) ainsi qu'une carte pour les situer.

Pour le premier tour (23 avril) et le second tour (7 mai), les bureaux de vote de Caen seront ouverts de 8h à 20h.

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où l'on se présente et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire.

La liste des bureaux de votes :

Voir en plein écran